Euroopa Ravimiamet: AstraZeneca vaktsiin on ohutu, ent ei saa välistada selle seost üksikute trombijuhtudega

"Vaktsiini tuleks kasutada senisest erinevalt ja AstraZeneca vaktsiiniga tuleks kaitsepookida ainult vanemaid inimesi. Nooremate puhul tuleb kasutada aga rohkem Pfizer/BioNTechi vaktsiini," ütles Virchowbundi juht Dirk Heinrich. Ta viitas Iisraeli uuringutele, et Pfizeri vaktsiin takistab ka viiruse edasikandumist vaktsineeritutelt ja on seega sobivam liikuvamale elanikkonnale.

Saksamaa eraarstide liit Virchowbund leidis täna, et vaktsineerimise strateegiat tuleks muuta just nii, et Pfizer/BioNTechi vaktsiini hakataks süstima noorematele ning AstraZenecat eakamatele inimestele.

Küsimusele, miks on haruldasi trombijuhtumeid esinenud rohkem Euroopa Liidu riikides kui Suurbritannias, vastas Straus, et erinevalt EL-ist vaktsineeriti viimases AstraZenecaga pigem vanemat elanikkonda.

EMA ohutuskomitee juht Sabine Straus märkis omalt poolt, et vaktsiini juhendile lisatakse selgitus võimaliku haruldase kõrvaltoime esinemise kohta. Tema sõnul puuduvad tõendid, et "vaktsiini kvaliteedi või konkreetse partiiga oleks probleeme" või et see suurendaks trombiriski üldpopulatsioonis.

Ta tõdes, et EMA ei välista siiski praegu võimalust, et AstraZeneca vaktsiin mängis rolli väga haruldaste tromboosijuhtumite esinemisel. "Juhtumite uurimist tuleb jätkata," rõhutas Cooke. "Olemasolevate tõendite põhjal ei saa me välistada seost nende juhtumite ja vaktsiini vahel".

Tänaseks on AstraZeneca vaktsiini kasutamine peatatud enam kui pooltes Euroopa Liidu (EL) riikides, sh Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalias, aga ka Lätis, Leedus ja Rootsis.

AstraZeneca vaktsiini pausile panek sai uue hoo pärast Norra ravimiameti teadet, et Oslo ülikooli kliinikumi jõudis eelmisel nädalal kolm hiljuti vaktsineeritud tervishoiutöötajat, kellel tuvastati ebatavalised sümptomid nagu “verejooks, veretrombid ja madal vereliistakute arv”. Üks hospitaliseeritutest suri pühapäeva õhtul, veel üks inimene jättis samasuguste sümptomite järel elu juba paar päeva varem. Tegemist oli noorte inimestega, teatas Norra ravimiamet.

Oslo tipphaigla peaarst professor André Holme ütles täna vahetult enne EMA ohutuskomitee kogunemist VGle, et nemad on jõudnud oma uuringutes veendumuseni, et tõsise immuunvastuse muidu tervetel noortel inimestel sai esile kutsuda üksnes vaktsiin, vahendab NRK.

Norra ravimiameti sõnul ei saa seda versiooni siiski veel kinnitada. "Ehkki Oslo ülikoolihaigla spetsialistid usuvad, et on leidnud juhtumitele võimaliku seletuse, arvame, et on veel liiga vara järeldada kindlalt, et vaktsineerimisega on põhjuslik seos," ütles ravimiameti pressiesindaja Fara Sara Watne TV2le.

EMA märkis hiljem pressikonverentsil, et nende ohutuskomitee ei ole veel tutvunud Oslo ülikooli kliinikumi järeldustega.

Euroopa ravimiamet (EMA) tõotas esmaspäeval kõiki trombijuhtumeid uurida, ent rõhutas, et seni ei ole ühtki märki, et need oleksid olnud tingitud AstraZenecaga vaktsineerimisest.

EMA teatas oma esmaspäevases avalduses ühtlasi, et veretrombidega seotud juhtumeid on esinenenud väga väikesel arvul vaktsiini saanud inimestel. “Tuhandetel inimestel EL-is tekivad trombid erinevatel põhjustel igal aastal,” lisas EMA. “Juhtumite arv vaktsineeritute seas ei paista olevat suurem kui üldpopulatsioonis.”

AstraZeneca esindajad ütlesid, et nende tootega vaktsineeritud 17 miljonit eurooplast puudutavas järeluuringus ei ole leitud märke suurema trombiriski kohta üheski vanuse- või soogrupis. “Juhtumeid on isegi märksa vähem kui võiks sama suures inimhulgas eeldatavalt tekkida loomulikul teel,” teatas AstraZeneca.