Euroopa Ravimiamet: AstraZeneca vaktsiin on ohutu, ent ei saa välistada selle seost üksikute trombijuhtudega

Oslo tipphaigla peaarst professor André Holme ütles täna vahetult enne EMA ohutuskomitee kogunemist VGle, et nemad on jõudnud oma uuringutes veendumuseni, et tõsise immuunvastuse muidu tervetel noortel inimestel sai tõenäoliselt esile kutsuda üksnes vaktsiin, vahendab NRK.

Norra ravimiameti sõnul ei saa sellist seost siiski täielikult kinnitada. "Ehkki Oslo ülikoolihaigla spetsialistid usuvad, et on leidnud juhtumitele võimaliku seletuse, arvame, et on veel liiga vara järeldada kindlalt, et vaktsineerimisega on põhjuslik seos," ütles ravimiameti pressiesindaja Fara Sara Watne TV2le pärastlõunal.