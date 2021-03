Opositsioon trambib jalgu, ent Keskerakonna jätab lärm külmaks: Mihhail Korb jätkab RMK nõukogus

Mäletatavasti kahtlustatakse Korbi teise astme kuriteos. Väidetavalt leppisid Hillar Teder ja Korb möödunud aastal kokku, et Teder annetab aasta jooksul Keskerakonnale miljon eurot ning Porto Franco saab Tallinnalt sobiva hinnaga võimaluse juurdepääsuteede rajamiseks.

Eile riigikogu kõnepuldis keskkonnakomisjoni tegemistest muljetanud Yoko Alender (Reformierakond) ütles, et komisjoni liikme Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul oleks mõistlik Korb nõukogust välja arvata, kuniks lõppeb tema kriminaaluurimine. Ossinovski ütles, et süütuse presumptsioonist lähtuvalt ei saa hinnangut võtta, kuid RMK ja metsamajandamise teema on suure avaliku tähelepanu all ning nõukogu liikme usaldatavus on väga oluline.

Urmas Reitelmann (EKRE) tõi istungil omakorda välja seiga, et nõukogu liikmel teadupärast lasub hoolsuskohustus ja kolleeg Korb on saanud korruptsioonikahtlustuse. Tarmo Kruusimäe (Isamaa) torkas ka RMK maine osas. "Täna tegelikult vaadatakse meie kõigi peale, ükskõik millises fraktsioonis me oleme, et see ongi siis tänane riigikogu tase. RMK nõukogu teised liikmed vaatavad, kuulge riigikogu, kas see ongi see, mida te suudate täna välja panna ja kas te ei mõelnud kordagi seda, et te kahjustate RMK mainet?"

Alender lausus, et Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku jätta RMK nõukogu liikmeks Korb. Reformierakonna fraktsioon omakorda esitas teiseks kandidaadiks Korbi kõrvale Alendri enda.

Helir-Valdor Seeder Isamaa) uuris, mis on Alendri enda seisukoht Korbi jätkamise osas. "Kindlasti te oma pika poliitikupraktika tõttu teate väga hästi, et teatud personalivalikuid tehakse koalitsioonis, nii nagu neid tehakse," kostis Alender. Riigikogus pandi hääletusele, et Alender saaks Korbi kõrval teiseks RMK nõukogu liikmeks. 53 poolthäälega läks see läbi.

Hanimägi: kahtlustus ei saa peatada inimese elu ja tööd

Mihhail Korb täna Delfi kõnele ei vastanud, samuti ka Keskfraktsiooni juht Mailis Reps.