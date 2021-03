Valitsus kehtestas lobistidega suhtlemiseks hea tava korra ja huvide konflikti vältimise juhised

Justiitsminister Maris Lauri ütles, et ministrid ja nende nõunikud on kõrged ametiisikud, kellele on usaldatud riigi poliitika kujundamine, ministrite puhul täidesaatva riigivõimu ülesanded, sealhulgas riigi olulistele ametikohtadele isikute nimetamine ja järelevalve. "Seetõttu on väga oluline, et ministritel ja neile nõu andvatel inimestel oleks kõrged eetilised standardid ning oskus vältida korruptsiooniohtlikke olukordi ning huvide konflikti," lisas ta. "Tippjuhtide isiklik eeskuju on üks olulisim korruptsioonivastane meede nii ühiskonnas tervikuna kui konkreetses organisatsioonis."