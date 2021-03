Soome peaminister Sanna Marin Twitteri postituses: jah, naised juhivad valitsust. Saage üle!

"Oskamatud, kogenematud, Sokose kassapidaja, tüdruk, tüdrukute valitsus, huulepulgavalitsus, sukapüksivalitsus, hirmutamine, vihakõne, sihtmärk. Jah, naised juhivad valitsust. Saage üle," kirjutas Marin Twitteris.

Kyllä, naiset johtavat hallitusta. Get over it. https://t.co/Im5NMvgJZx — Sanna Marin (@MarinSanna) March 18, 2021

NATO raport kajastab uurimusi Soome valitsuse suunal tehtud solvavate postituste kohta Twitteris. Raportis leiti, et Soome naissoost ministrid on oluliselt rohkem pidanud taluma ründavaid sõnumeid. 2019. aastal avaldatud uuringust selgus, et pea pool Soome parlamendisaadikutest on sattunud vihakõne objektiks veebis. Kusjuures, jahmatavalt suur osa vihakõnest on olnud seksuaalse alatooniga.

Marin tegi Twitteri postituses viiteid ka Eesti endise siseministri välja öeldule. Mart Helme lausus 2019. aasta detsembris: "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige."

Mart Helme nimetas Soome valitsust möödunud aasta märtsis ka huulepulgavalitsuseks.

Kui koroonaviiruse leviku tõkestamiseks oli kehtestatud eriolukord, tõdes ta raadioeetris, et kuigi talle ei meeldi, et Läti piiril on pendelränne, mõistab ta nende inimeste liikumise vajadust.

Seejärel tõi Mart Helme päevakorda põhjanaabrid.

"Toome nüüd teise näite ja näide sellest, kuidas riigid käituvad. Omast heast tahtest tahtsime teha erandi ka Soomes käijatele. Ütlesime, et kord nädalas saate ühele ja teisele poole tulla, ütleme, et pühapäeva õhtul lähete Soome poole, reede õhtul tulete Eesti poole," kostis vanem Helme. "Aga mida tegi Soome? Soome pani - “plaks” - lihtsalt ukse kinni. Kõik! Kusjuures tegi seda minu arvates väga alatul moel. Või noh, siin võime rääkida nüüd naistest ja pehmest poliitikast - huulepulgavalitsus -, kes me arste ja meditsiinitöötajaid ei blokeeri - teie võite pendeldada ja käia ja tulla ja olla, aga sinikraed, tööinimesed, need - valige!"