Elva vallavanem: FC Elva tegevjuhi käitumine on äärmiselt taunitav ja sellele pole õigustust

Elva vallavanem Heiki Hansen ütles, et FC Elva tegevjuhi ebaeetiline käitumine on äärmiselt taunitav. „Vallavalitsus taunib täielikult sellist käitumist ja leiab, et sellele ei saa olla õigustust. Iga noor ja vanem peab tundma, et sporditegevus on turvaline,“ sõnas Hansen ja lisas, et igaüks meist vastutab selle eest, et taolised juhtumid tuleks päevavalgele ja neile reageeritaks piisava tõsidusega.