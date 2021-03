VIDEO | Tarmo Soomere: presidendi valivad poliitikud, valimiskampaaniat ma teinud ei ole

Kogu praegune diskussioon on tõusnud jaatavast vastusest küsimusele "kas ma oleksin valmis saama presidendiks," seletab Soomere. Siiski valivad tema sõnul presidendi poliitikud ning ta pidas vastates silmas seda, et, jah, vastava ettepaneku saabumisel on ta valmis seda vastu võtma.

Küll aga kinnitab Soomere, et ei ole poliitikute seas valimiskampaaniat teinud ning lisab, kuidas tal ei oleks selleks isegi aega: "Minu töönädal on praegu 80 tundi pikk, ma ei soovi seda veelgi pikemaks venitada."

Sotsiaaldemokraatide juhi Indrek Saare arvates on Tarmo Soomere väga sümpaatne inimene ning Teaduste Akadeemia president: "Olen teda ka selles kriisisituatsioonis väga palju tsiteerinud." Siiski lisab ta, et Sotsiaaldemokraadid ei ole veel võimalike presidendikandidaatide üle arutelu pidanud.

"Me ei ole arutanud seda. Need kandidaadid peavad ise aja jooksul selguma," leiab reformierakondlane Jürgen Ligi, "aga võib-olla ei ole kõige parem mõte kellelgi end ise varakult välja pakkuda. Toetuse otsimine on see, mis praegu maksab." Ligi sõnul jätab oma ambitsioonidega liiga varakult avalikkuse ette tulek potentsiaalse kandidaadi tule alla. Küll aga mainib Ligi sarnaselt Indrek Saarega, et Tarmo Soomere on talle isiklikult sümpaatne.