Armeenia peaminister Pašinjan teatas erakorralistest parlamendivalimistest 20. juunil

„Täna toimus minu kohtumine fraktsiooni Õitsev Armeenia juhi Gagik Tsarukjaniga. Kohtumisel otsustasime me, et parim väljapääs kujunenud sisepoliitilisest olukorrast on ennetähtaegsed parlamendivalimised,” teatas Pašinjan Facebookis, vahendab Interfax.