Tuberkuloitedi asutajaliikme tapja mõisteti süüdi. Tapja kutsus meedikud alles siis, kui kannatanu oli surnud

Kohus leidis, et surmava noavigastuse põhjustaja oli just kohtu all olnud Ülle. Kohtu hinnangul ei ole eluliselt usutav kaitseversioon, et kannatanu sai need vigastused enne koju jõudmist Pärnu linnas.

Kohus leidis, et ei ole usutav, kuidas kannatanu liikus tunde ringi, sõitis bussiga, vedas puid ja tegi seda kõike noahaavaga. Noaga selga löögi saamine ei peaks märkamatuks jääma. Pole võimalik, et keegi ei oleks seda näinud või kannatanu poleks ise kellelegi kurtnud, et ta on vigastatud.

Süüdistatava ütlused luges kohus ebausaldusväärseks. Asjas ei ole mitte ühtegi tõendit ka selle kohta, et pärast noaga löömist oleks süüdistatav soovinud ära hoida süüteo tagajärjena kannatanu surma. Ülle helistas kiirabisse alles pärast seda, kui kannatanu oli surnud.

Samuti varjas Ülle nii kiirabisse helistades kui ka kiirabi saabudes, et kannatanut on noaga löödud. Seega on kohtu hinnangul tegemist tahtliku tapmisega, mitte raske tervisekahjustuse tekitamisega, millega põhjustati surm.

Üheksa aastat trellide taga

Tapmise eest on karistusena ettenähtud vangistus 6-15 aastat. Kohus ei tuvastanud kergendavaid ega raskendavaid asjaolusid, seega peeti põhjendatuks mõista karistuse keskmise määra lähedane vangistus.

Lisaks rahuldas kohus ka kannatanu tsiviilhagi summas 2842 eurot ning mõistis Üllelt välja menetluskulud, sealhulgas ekspertiisitasud ja määratud kaitsja tasu kogusummas 4894,27 eurot.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud. Süüdistataval on võimalus see seitsme päeva jooksul edasi kaevata.

