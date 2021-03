Kliinik 32 kordas 10 000 euro suurust annetust vabakutseliste kultuuritegijate toetuseks

Kliinik 32 tegi taas 10 000 euro suuruse sihtotstarbelise annetuse Kultuuripartnerluse SA kontole, mis tegeleb eraraha kaasamisega kultuurielu toetamiseks ning mille fookuses on just vabakutseliste kultuuritegijate toetamine.

Kliinik 32 peaarsti dr. Lauri Vahtra sõnul on riik loonud neile võimaluse teha tööd ja teenida tulu. "Arstidena on meil võimalus ja kohustus olla avatud ning kättesaadav meie patsientidele. Riik on kinkinud meile tasuta vaktsineerimise võimaluse, mida oleme lahkelt kasutanud. Erinevalt vabakutselistest kultuuritegijatest, kes oma professionaalsete oskuste saavutamiseks on samuti palju haridusteed käinud ja peavad sarnaselt arstidele end vormis püsimiseks igapäevaselt edasi arendama, on nende võimalused piiratud. Meile kõigile meeldib võtta sisse koht kontserdi- ja teatrisaalis, aga võime vaid aimata, kui paljudel inimestel jääb ka piirangute lõppemisel lavale tulemata lihtsalt seetõttu, et nad oli sunnitud loobuma oma õpitud elukutsest," ütles Vahtra.