Soomes lisandus 804 uut koroonanakatumist ja ühtki piirangut ei välistata

„Tähtsaim kaitsemeede on kehtiv sulgemine. Selle õnnestumine on A ja O. Kui see ei ole piisavalt mõjus, oleme sunnitud muid meetmeid arutama. Meetmeid on vähe, aga ma ei välista ühtki piirangumeedet,” ütles Soome sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru, vahendab Maaseudun Tulevaisuus.

Kiuru palus inimestel eneseisolatsioonis olla ja kontakte vältida.

„Praegu on (koroonaviiruse levimise - toim.) hoog liiga suur. Kontakte tuleb vähendada veel ja veel,” ütles Kiuru.

Soomes teatati täna 804 uuest koroonaviirusega nakatumisest. Haiglaravil on 278 patsienti ja intensiivravil 56.

Olukord halveneb Helsingi ja Uusimaa ning Päris-Soome ravipiirkondades, aga võime paneb muretsema ka Päijät-Häme ja suuri linnu ümbritsevate omavalitsuste olukord. Olukorra kontrolli all hoidmises on õnnestunud Satakunta ja Ahvenamaa.

„Halvenev koroonaolukord ja oht olukorra halvenemiseks puudutab siiski pea kogu riiki. Olukord on endiselt väga murettekitav ja valitsus jälgib olukorda hoolikalt,” ütles Kiuru.

Viimase paari nädala jooksul on eriravi ja eriti intensiivravi vajadus märkimisväärselt kasvanud. Helsingi ja Uusimaa haiglate koormus läheneb epideemia kõrgeimale tasemele, teatas strateegiajuht Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Nakatumisnäitaja on Soomes tõusnud 166 juhtumini 100 000 kohta. Helsingis on näitaja 340. Soomes jälgitakse kogu aeg ka olukorda Eestis, kus see näitaja on 1500, ja Rootsis, kus see on 550.

„See ei ole loomulikult mingi võistlus, aga näitab, et epideemia on kõige aktiivsemas faasis vähemalt osas Soomest, ja Eesti olukord ütleb, et siin põhjas on talv. Kutsun üles, et jätkame (meetmete järgimist - toim.) sinna mai ja juunini välja ja hakkame siis suvest abi saama,” ütles Soome tervise ja heaolu instituudi (THL) juht Mika Salminen.

Hea uudisena teatatakse Soomes, et piirangud ja vaktsineerimised hakkavad toimima.

„Signaalid on nõrgad, aga ei ole mingit ruumi karmide meetmete üle tingida,” ütles Voipio-Pulkki.

Soome on vaktsineerimisel Euroopa Liidus kolmandal kohal. Üle 16-aastastest on esimese doosi saanud 13,2%. Üle 70-aastastest on vaktsineeritud üle 40% ja üle 80-aastastest üle 75%.