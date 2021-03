Vene poliitikud nimetasid Bideni avaldust poliitiliseks nõtruseks, dementsuseks, hüsteeriaks ja agooniaks

Riigiduuma liige Ühtsest Venemaast, informatsioonipoliitika komitee esimees Aleksandr Hinštein ütles, et isegi külma sõja kõige teravamatel perioodidel ei laskunud ükski Lääne liider „sõimuretoorika tasemele”. „Selline mulje, nagu oleks Biden hulluks läinud. See on agoonia,” lausus Hinštein.

Riigiduuma julgeoleku- ja korruptsioonivastase võitluse komitee esimees Vassili Piskarjov teatas, et Vene võimudel on „ümberlükkamatud tõendid USA otsese sekkumise kohta” valimistesse Venemaal. Piskarjov kinnitas, et Ameerika poliittehnoloogid ja valitsusvälised organisatsioonid on ettevalmistanud instruktsioonid valimiskampaaniate mõjutamiseks Venemaal. Piskarjov kavatseb anda need andmed üle Venemaa suursaadikule Washingtonis.