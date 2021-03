Tartu ülikool muudab arstiõppe korraldust, et tudengid saaks haiglatele appi minna

Eesti haiglad ja terviseamet on pöördunud Tartu ülikooli poole palvega saata haiglatesse appi arstitudengeid, et toetada meditsiinisüsteemi võitluses Covid-19 pandeemiaga. Oma eilses avalduses kinnitaski Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser , et ülikool on valmis korraldama õppetöö ümber nii, et arstiüliõpilaste abiga saaks kriitiline hetk tervishoiusüsteemis üle elatud ja samas ei saaks pihta nende haridus.

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani professor Margus Lember nentis, et arstiõpe on intensiivne ja selle kõrvalt töötamine ei ole kerge. Samas on arstiõpe viimase aasta jooksul kannatanud praktikumide vähesuse all, sest kontaktõpe on olnud tugevasti piiratud. Seoses vaktsineerimistega on nüüd taas võimalik haiglates enam õppetööd läbi viia ning seeläbi saaks panustada ka tööjõukriisi lahendamisse.