Esimene Eesti suursaadik Saudi Araabia Kuningriigis andis üle volikirja

„Viimase viie aasta jooksul on Eesti eksport Saudi Araabiasse ligi poole võrra kasvanud ja arvestades Saudi Araabia valitsuse keskendumist teadusmahukale innovatsioonile ja digilahenduste kasutuselevõtule, on kahepoolsel kaubavahetusel suur arengupotentsiaal. Mõned meie ettevõtted on juba Saudi Araabias aktiivselt tegutsemas. Viimati toimunud kohtumistel olen kogenud ka saudide märkimisväärset huvi Eestis väljatöötatud e-lahenduste, aga ka näiteks kaitsetööstuse ja toiduvaldkonna toodete vastu. Eelneva põhjal on võimalik kokku panna pikaajaline tegevuskava meie ettevõtete sisenemiseks saudi turule ja riigi rollist sellele kaasa aitamisel,” märkis suursaadik Reinhold.