Tarbijate harjumused muutuvad: eestlased ostavad nutiseadmeid aina rohkem järelmaksuga

Soov järelmaksuga kaupu osta aina kasvab

2020. aastal suurenes ka erinevate lisatarvikute ostmine üpriski palju. Inimesed hakkasid suuremat huvi üles näitama just Apple Watchi ja AirPodsi kõrvaklappide suhtes. Huvi nende vastu on jätkuvalt suur, mistõttu ennustatakse ka käesoleval aastal selliste seadmete järelmaksuga ostmise märkimisväärset kasvu.

Tarbijad planeerivad rahakasutust ette, sest soovivad valitud seadmeid kohe kasutama hakata

iDeali müügistatistika näitab, et siiamaani on järelmaksuga seadmeid ostnud just nooremad inimesed, kuid olukord muutub järk-järgult. Kuumakseteenuse vastu tunnevad üha rohkem huvi ka vanemaealised tarbijad.

Statistika põhjal ostavad praegusel ajal kõige rohkem järelmaksuga seadmeid just keskmise sissetulekuga töötavad inimesed vanuses 18–46 aastat. Huvitav on aga see, et naisterahvad on need, kes veedavad rohkem aega tooteid valides ja võrreldes, kuid tihtipeale ostu sooritamiseni ei jõua. Mehed seevastu valivad toodet väga lühikest aega, kuid sooritavad rohkem ostusid.