GRAAFIK | Piirangute mõju pole koroonastatistikast veel näha: ööpäevaga tehti kindlaks 1700 koroonajuhtu, haiglaravil ligi 700 inimest

18. märtsi seisuga on tervenenud 64 690 inimest. Neist 45 741 inimese (70,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 18 949 inimese (29,3%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 150 844 inimesele, kaks doosi on saanud 53 987 inimest.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 82. Kui hommikul teatas terviseamet, et haiglas on 700 inimest, siis hiljem täpsustati, et patsiente on 698, nendest intensiivravi vajab 70 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 51 inimest.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 063 059 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 91 031 (8,6% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Iga kaheksas täiskasvanu

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 150 844 inimesele, kellest 96 857 on saanud ühe ja 53 987 mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 5443 doosi, kokku on manustatud 204 831 vaktsiinidoosi. Iga kaheksas täiskasvanu vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 270 501 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 5679 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 1086.