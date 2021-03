Atlanta spaatulistajat võis tagant sundida seksisõltuvus

Longile on seni esitatud süüdistus neljas mõrvas ja kallaletungis, teatas Cherokee maakonna šerifibüroo. On võimalik, et süüdistusi tuleb juurde.

Cherokee maakonna šerif Frank Reynolds ütles ajakirjanikele, et on viiteid sellele, et Longil on probleeme, võib-olla seksisõltuvus, ja ta võis neis kohtades minevikus sageli käia.