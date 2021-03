OTSEPILT ja FOTOD | Riigikogu saab omale täna uue juhatuse, esimeheks valiti Jüri Ratas

Riigikogu liikmel on nii riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimisel üks hääl. Valijad on jaotatud tähestikulises järjekorras viie eraldiseisva hääletamisala vahel riigikogu hoones. Riigikogu liikmetel, kes on COVID-19 lähikontaktsed, võimaldatakse hääletada Toompea lossi hoovis.

Sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar ütles Toompea lossis viibivale reporterile, et Keskerakonnale esitatud kahtlus korruptsioonis osutub tõeks, siis ei saa täna suure tõenäosusega riigikogu esimeheks valitav Jüri Ratas seda ametit enam pidada. Reformierakondlane Jürgen Ligi kiitis Ratast kui head juhti ning lausus, et tema erakonnakaaslased hääletavad üheselt endise peaministri poolt.



"On ju selge, et võidusõimalust mul ei ole," möönis praegune riigikogu esimees Põlluaas Delfile antud intervjuus, kuid lisas, et tema koduerakond ei pidanud sobivaks, et Ratas jääks ainsaks kandidaadiks sellele kohale.