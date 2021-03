Vene saatkond Washingtonis: USA juhtide läbimõtlemata avaldused seavad suhted kokkuvarisemise ohtu

Saatkond märkis, et kujunenud olukord on Washingtoni eesmärgipärase poliitika tagajärg, ning süüdistas USA-d kahepoolse koostöö sisuliselt teadlikult tupikusse ajamises.

Saatkonna sõnul on Venemaa dialoogi arendamise poolt ÜRO julgeolekunõukogu kahe alalise liikme vahel, kes kannavad erilist vastutust rahvusvahelise rahu ja julgeoleku eest. Saatkond teatas, et head ja pragmaatilised suhted Venemaa ja USA vahel vastavad mõlema riigi rahvaste ja rahvusvahelise kogukonna ootustele.

„Meie jaoks on peamine kindlaks määrata, millised võivad olla teed, et parandada raskes seisus olevaid Vene-Ameerika sidemeid, mille Washington on viimastel aastatel sisuliselt tupikusse ajanud. Me oleme huvitatud sellest, et mitte lubata nende pöördumatut allakäiku, kui ameeriklased teadvustavad sellega seotud riske,” öeldakse Venemaa välisministeeriumi ametliku esindaja Maria Zahharova kommentaaris.