Lasnamäe eakaid kutsutakse Pfizeriga vaktsineerima

„Kutsume Lasnamäe perearstide nimistutes olevaid 70-aastaseid ja vanemaid inimesi registreerima end vaktsineerimisele, mis leiab aset eelseisval nädalavahetusel. Oluline on rõhutada, et selleks eraldatakse Pfizeri vaktsiin, mille osas peaksid just eakatele inimestele olema madalamad riskid. Koroonaviiruse levik Lasnamäel on kriitiliselt kõrge ja ainult vaktsineerimine saab ära hoida haiguse rasket kulgu ning lõpuks peatada epideemia,“ kommenteeris Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.