Tallinna kiirabi juht: julm suhtumine teiste tervisesse on meedikuile mõistmatu

Adlas tõdes, et kiirabitöötajad puutuvad oma töös kokku patsientidega, kes on saanud koroonaviiruse oma lähedastelt, kes nakkusesse hooletult suhtuvad, vahendab ERRi uudisteportaal .

"Me puutume nende ohvritega kokku. Põhiline nakatumiskoht on kodu ja töökoht. Ehk nooruk, kes käib oma peol, vaatab ta siis Eurovisiooni või midagi muud, aga ta seal lõbutseb, ta ise ei kannata, tal ei ole väga halb pärast, vähemalt haiguse tõttu. Ta toob selle koju, nakatab oma vanemaid ja need vanemad kas ise jäävad raskelt haigeks või lähevad tööle ja nakatavad oma töökaaslasi. Ja piltlikult on alati nende inimeste surmas ju keegi süüdi, keegi teine neid nakatas. Seetõttu sellisest uskmatusest või julmast suhtumisest teiste tervisesse on meedikul äärmiselt keeruline aru saada," rääkis Adlas.

"Meil rahuajal võib olla erinevaid arusaamu, me arvame, et meie ühiskonda kindlasti rikastavad, kes maailma tajuvad erinevalt ja vahel isegi kümne rumala mõtte kohta üks tark mõte tuleb ka ja see aitab edasi. Aga epideemia, suure häda ajal, mis on maad ja rahvast tabanud, tuleb käituda nii nagu targemad ütlevad ja kindlasti siin on mask, isolatsioon ja vaktsineerimine "must" (ingl k - kohustus), selle vastu ei tohi eksida," lisas ta.