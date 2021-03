61-aastaselt suri Tansaania president, kes väitis, et koroona alistati tänu palvetamisele. Sama viirus viis ta hauda?

BBC kajastab, et ametlikel andmetel lahkus riigipea elavate kirjast südameprobleemide tõttu. 2015. aasta novembrist riiki juhtinud Magufulit nähti viimati avalikkuse ees enam kui kaks nädalat tagasi.

Koheselt hakkasid tema tervisliku seisundi kohta levima kuulujutud. Opositsioonipoliitikud viitasid, et nende andmetel nakatus riigipea koroonaviirusega.

Eesti Päevaleht on varasemalt kajastanud, et Tansaanias pole mullu aprillist saadik koroonaviirusega nakatumist registreeritud. Magufuli ignoreeris probleemi tõsidust, kui viirus levima hakkas, ja teatas, et Tansaania sai tänu palvetamisele haigusest lahti.