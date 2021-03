Venemaa kutsus pärast Bideni sõnavõttu oma suursaadiku USA-st tagasi

„Venemaa suursaadik Washingtonis Anatoli Antonov on kutsutud Moskvasse konsultatsioonidele, mille eesmärk on analüüsida, mida tuleks teha ja mida võib oodata suhtes Ameerika Ühendriikidega,” teatas Venemaa välisministeerium, rõhutades, et Kremli soov on siiski vältida suhete „pöördumatut halvenemist”.

78-aastane Biden ütles täna intervjuus telekanali ABC saatele „Good Morning America”, et Venemaa riigipea Vladimir Putin maksab USA 2020. aasta valimiste õõnestamise eest, millest oli juttu äsja avaldatud luureraportis.

USA riikliku luuredirektori büroo 15-leheküljeline raport lisab uute tõendite näol kaalu pikaajalistele süüdistustele, et Putin kas juhtis või vähemalt kiitis heaks sekkumise USA valimistesse ekspresident Donald Trumpi kasuks.

„Ta maksab selle eest,” ütles Biden. „Meil oli [Putiniga] suhtelist pikk ja hea jutuajamine. Vestlus algas nii: „Mina tunnen sind ja sina tunned mind. Kui ma teen kindlaks, et see toimus, ole valmis.””

Intervjuus meenutas Biden ka oma 2011. aasta jutuajamist Putiniga Kremlis. Ta väitis, et ütles toona Putinile, et ei usu, et Putinil on hing, mille peale viimane vastas: „Me mõistame teineteist.”

Kui intervjueerija George Stephanopoulos küsis, kas Bideni arvates on Putin tapja, vastas Biden: „Arvan tõesti.”

„Näete varsti, mis hinda ta maksma hakkab,” ütles Biden. „On kohti, kus on meie mõlema huvides koostööd teha. Sellepärast uuendasin ma temaga START kokkulepet. See toimus samal ajal, kui ta teeb seda, aga on ülekaalukalt inimkonna huvides, et me vähendaksime tuumasõja väljavaadet.”