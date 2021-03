Isamaa homsel riigikogu juhatuse valimisel Ratast toetada ei plaani. Priit Sibul: Ratas võiks tegeleda Augeiase tallide puhastamisega

Keskerakonna juht ning endine peaminister Jüri Ratas saab homme üsna tõenäoliselt riigikogu esimeheks, kuna tal on koalitsiooni toetus. Aseesimeesteks kandideerivad aga reformierakonna juhatuse liige Hanno Pevkur ja EKRE liider Martin Helme.

Isamaa fraktsiooni juht Priit Sibul oli üsna kindel, et juhatus säärane tulebki. “Ma ei usu, et seal mingeid üllatusi tuleb,” märkis ta. Kuigi sotsidel on Isamaaga kokku rohkem hääli, ei plaani nad teha mingit vangerdust opositsiooni aseesimehega. “Lähtume varasematest kokkulepetest. Nii, nagu on teised erakonnad meie liikmeid valinud juhatusse, valime meie ka neid, kui oleme sedasi kokku leppinud,” põhjendas Sibul. Siiski ei toeta Isamaa Ratta saamist riigikogu esimeheks.

Kivi Keskerakonna korruptsiooniaeda

“Fraktsioon arutas esmaspäeval ning siis olime seisukohal, et tema kandidatuuri ei toeta,” väitis Sibul. “Kui Ratas ütles, et ta peab tegelema Augeiase tallide puhastamisega, siis ta võikski seda teha,” viitas Sibul väitele, mida lubas Ratas Keskerakonna juhiks asudes. “Kui jaanuaris oli tema [Jüri Ratta - toim.] tagasiastumise põhjus probleem Keskerakonnale esitatud kahtlustusega ja ta ei pidanud õigeks peaministrina jätkata, siis tuleks erakonnaga tööd teha,” lisas Sibul.

Alles eile kirjutas Õhtuleht, kuidas Keskerakonna juhitavas Põhja-Tallinna linnavalitsuses on kasutatud mikrobussi, mis on rangelt mõeldud töösõitudeks, süsteemselt erakonna hüvanguks. “Faktid räägivad oma keelt. Kui loeme, mis Keskerakonnas toimub, siis on seal tööd küllaga,” ütles Sibul veel.

Kuigi sotsiaaldemokraadid tõenäoliselt Helmele hääli ei anna väga vastandlike seisukohtade tõttu, siis on talle vähemalt 19 enda erakonna ja veel 12 Isamaa häält garanteeritud.

Homne suurim üllatus võib tulla just häältesaagiga. “Alati jääb see intriig, et kust mõni hääl kaduma läheb. Siiski julgen väita, et juhatuse koosseis on tänasega paigas,” märkis Sibul.

