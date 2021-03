Keskerakonna juht ning endine peaminister Jüri Ratas saab homme üsna tõenäoliselt riigikogu esimeheks, kuna tal on koalitsiooni toetus. Aseesimeesteks kandideerivad aga reformierakonna juhatuse liige Hanno Pevkur ja EKRE liider Martin Helme.

Isamaa fraktsiooni juht Priit Sibul oli üsna kindel, et juhatus säärane tulebki. “Ma ei usu, et seal mingeid üllatusi tuleb,” märkis ta. Kuigi sotsidel on Isamaaga kokku rohkem hääli, ei plaani nad teha mingit vangerdust opositsiooni aseesimehega.