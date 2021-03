Tallinna kiirabi on tööle rakendanud täiendavad brigaadid

Abilinnapea Betina Beškina sõnul töötab Tallinna kiirabi juba veebruari lõpust tavapärasest ligi 30 protsendi võrra suurema koormusega. "Kiirabi suurendas oma ressurssi reservi arvelt ja panime tööle täiendavaid kiirabibrigaade Lasnamäele, Kesklinna ja Mustamäele. Alates 11. märtsist avati täiendav tugikeskus ka Maardus, mis võtab koormust ära seda piirkonda seni täiendavalt teenindanud Mahtra tugikeskuselt Lasnamäel, kus on samuti kõrge nakatumine. Tallinna haiglate täitumisel hospitaliseeritakse Tallinna patsiente Pärnusse, Raplasse, Haapsallu ja Rakverre," rääkis Beškina.

Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov nentis, et plaaniline ravi Tallinna haiglates on paraku hetkel piiratud. "Oleme teinud raske valiku ja saatsime Lääne-Tallinna keskhaigla õendusabikliinikust 34 patsienti mujale, peamiselt lähedaste nõusolekul koju, hooldekodudesse või teise õendusabiteenuse osutaja juurde, et vabastada õendustöötajaid Covid-patsientide raviks," selgitas Popov.