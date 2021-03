PÄEVA KOKKUVÕTE | Ravimiameti esindaja: "Me ei muutu saba ja sarvedega inimesteks." Riik julgustab vaktsineerima, kuid tootjad veavad alt

PÄEVA TSITAAT: Maia Uusküla: "Ei, need ei muuda meid saba ja sarvedega inimesteks. See jupike informatsiooni, mis meile süstitakse sisse, et organism lühiajaliselt toodaks ogavalku. See ei lülitu genoomi ja ei hakka seda ogavalku ka lõpmatuseni tootma. See on selles mõttes täiesti ohutu." - Ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juht Maia Uusküla selgitas tänases vaktsineerimise infotunnis, et GMO-d sisaldavad vaktsiinid ei ole geeniteraapiad ning on ohutud.