Biden: „tapja” Putin maksab USA presidendivalimistesse sekkumise eest

„Ta maksab selle eest,” ütles Biden intervjuus telekanali ABC saatele „Good Morning America”. „Meil oli pikk jutuajamine, temal ja minul, ja suhteliselt hea. Ja vestlus algas: „Mina tunnen sind ja sina tunned mind. Kui ma teen kindlaks, et see toimus, ole valmis.””

Biden ei avaldanud intervjuus ABC-le rohkem detaile selle kohta, millist hinda Putin maksma hakkab, aga on oodata, et Bideni administratsioon teeb juba järgmisel nädalal teatavaks uued sanktsioonid, teatasid kolm välisministeeriumi ametnikku CNN-ile.

Riikliku luuredirektori büroo avaldatud 15-leheküljeline raport lisab kaalu pikaajalistele süüdistustele, et mõned Trumpi kõrgetasemelised kaastöötajad mängisid Moskva mängu, kui võimendasid Venemaaga seotud Ukraina tegelaste süüdistusi tollase presidendikandidaadi Bideni aadressil. Raportis lisatakse uusi tõendeid selle kohta, et Putin kas juhtis või vähemalt kiitis heaks valimistesse sekkumise Trumpi kasuks.

Biden väitis, et ütles Putinile, et ei usu, et Putinil on hing. Putini vastus oli Bideni sõnul: „Me mõistame teineteist.”

Kui intervjueerija George Stephanopoulos küsis, kas Biden arvab, et Putin on tapja, vastas Biden: „Mhmh. Arvan.”

„Hind, mida ta maksab, noh, te näete varsti,” ütles Biden. „On kohti, kus on meie mõlema huvides koostööd teha. Sellepärast uuendasin ma temaga START kokkulepet. See toimus samal ajal, kui ta teeb seda, aga on ülekaalukalt inimkonna huvides, et me vähendaksime tuumasõja väljavaadet.”