Euroopa komisjon tegi ettepaneku võtta kasutusele ühtne vaktsineerimispass

Roheline digitõend näitab lisaks koroonavaktsiinile seda, kas inimene on andnud negatiivse koroonatesti või siis on ta koroonast tervenenud. Tõend on tasuta ning kättesaadav paberil ja digitaalselt. Tõendil on ka QR-kood, mis aitab tagada, et tõend on ehtne ja turvaline.