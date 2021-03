Brasiilia instituudi sõnul toimub seal ajaloo suurim tervishoiuteenuste kokkuvarisemine. Ööpäevas suri üle 2800 inimese

Rio Grande do Suli osariik teatas, et vabu intensiivravivoodeid ei ole enam üldse.

FIOCRUZ teatas oma avalduses, et olukord on äärmiselt kriitiline kogu riigis.

„Meie uurijate analüüs viitab sellele, et see on suurim haigla- ja tervishoiuteenuste kokkuvarisemine Brasiilia ajaloos,” teatas instituut.