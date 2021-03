Riigikogu kiitis heaks: alaealised noored saavad varsti pöörduda ise psühhiaatri poole

Edaspidi saab Küti sõnul paremini ravida perevägivalla all kannatanud või seksuaalselt väärkoheldud lapsi, samuti näiteks teismelisi, kes kannatavad depressiooni, söömishäire või mõne sõltuvuse käes. „Mõistagi peab ravivajadus olema alati meditsiiniliselt põhjendatud, aga selle selgitab välja psühhiaater. Täna veel kehtiv piirang, mis keelab alaealisele anda psühhiaatrilist abi ilma vanemate või kohtu loata, on korduvalt takistanud laste aitamist. Küll ja küll on juhtumeid, kus laste vaimse tervise hädad saavad alguse perekonnast. Ja vahel lapsed häbenevad vanematele oma muredest rääkida või tahavad nad säästa oma vanemaid, kes on ise murede küüsis,“ selgitas Kütt.