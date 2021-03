Perearst: ma ei soovita igaühel helistada oma arstile, et panna end vaktsineerimise ootejärjekorda

Lasn lisas, et perearstikeskused võtavad praegu ise ühendust riskirühma inimestega ning kui keegi ei ole veel kõnet saanud, siis sellel on laias laastus kaks suuremat põhjust: esiteks, inimene ei kuulu riskirühma või teiseks, lihtsalt puudub vaktsiin, mida süstida. Sestap pole Lasni arvates mõtet kutsuda inimesi varem vaktsineerimisele, kui ei saa anda kindlat lubadust patsient konkreetsel päeval kaitsepookida.

Perearst Karmen Joller, kes on samuti Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige, ütles tänasel vaktsineerimise infotunnil, et inimesed, kes on ootenimekirjas, hoiaksid oma telefonid läheduses ja võtaksid võõralt numbrilt tuleva kõne vastu. Helistaja võib olla vaktsiini pakkuv perearst või -õde.