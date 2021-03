Kolmest Eestis kasutusel olevast COVID-19 vastasest vaktsiinist on praeguseks tarnete stabiilsuse saavutanud ainult Pfizer/BioNTechi vaktsiin.

Moderna tarnete puhul on teada, et järgmisel nädalal peaks Eestisse tulema 10 800 doosi. Kahjuks ei ole tänase seisuga meil teadmist, mis kuupäeval see tarne peaks Eestisse jõudma ja kas tarne suurus on endiselt sama nagu esialgselt välja lubati.