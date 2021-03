Norras on koroonaviirusega nakatumine järsult kasvanud ja eile püstitati rekord

Tervishoiuminister Bent Høie on mures, et nakatumine võib veelgi kasvada, teatab NTB.

„Me oleme mures, et ei näe veel kolmanda laine tippu ja et see võib jätkuda. Võtab tihti üks-kaks nädalat, enne kui meetmed nakatumisnäitajaid mõjutavad,” ütles Høie.

Høie nimetas nakatumisolukorda väga tõsiseks.

„Me näeme ka, et nakatumise kasv viib selleni, mille ärahoidmiseks me oleme tööd teinud, nimelt et haiglatel on nüüd suur koormus ja nad peavad muud ravi ära jätma,” ütles Høie.

1156 ööpäeva jooksul nakatunust 495 andis pealinn Oslo. Ka see on uus rekord.

Oslo linnapea Raymond Johansen ütles eile, et muretseb, et nakkuse jälitamise ja testimise süsteem võib kokku variseda.

Oslo kirdeosa Stovneri piirkonnas on viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 1413,7 100 000 kohta. See on kaugelt suurim näitaja Norras. Stovneris on ka suurim sisserändajate osakaal Norras.

Oslo tervishoiu eest vastutav aselinnapea Robert Steen usub, et uued mängureeglid on viirusevastases võitluses kehtestanud Briti viirusetüvi.

Ööl vastu teisipäeva kehtestati Oslot ümbritseva Vikeni maakonna 51 omavalitsuses uued karmid koroonapiirangud.