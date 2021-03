VIDEO JA BLOGI | Infotund: vaktsineeritud inimesed peavad jätkuvalt kandma maski, karjaimmuunsuseni võime jõuda sügiseks

Infotunnis said sõna ja vastasid inimeste küsimustele valitsuse COVID-19 teadusnõukoja juht prof Irja Lutsar, ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juht Maia Uusküla, haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige, perearst dr Karmen Joller, terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Irina Filippova, sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Küsimusele, kas Pfizeri vaktsiin on turvalisem inimestele, kellel on kõrgenenud risk trombi tekkeks, vastas Maia Uusküla, et seda ei saa öelda. "Tänased andmed näitavad, et kõik kolm vaktsiini, mis on turul, on täiesti võrdväärselt ohutud trombiriskiga inimestele. Aga et AstraZeneca vaktsiiniga käib uurimine, siis me soovitame praegu tõesti teatud riskifaktoritega inimestel see vaktsineerimine mõneks ajaks edasi lükata," ütles ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juht.

Irja Lutsari sõnul ei tea me veel päris täpselt, kas ja kui nakkusohtlik on vaktsineeritud inimene. "Niisuguseid uuringuid on vähe olnud, aga vaktsineeritud inimene võib haigestuda. Tal on päris korralik viiruse koormus ja me eeldame, et ta võib nakkust ka edasi kanda. Praegu on meie lähenemine niisugune, et kui ka vaktsineeritud inimene jääb haigeks, siis tema peab ennast täpselt samamoodi isoleerima ja käituma täpselt samuti nagu inimene, kes ei ole vaktsineeritud," rääkis Lutsar.

Karmen Jolleri sõnul peavad ka vaktsineeritud inimesed praegu jätkama maski kandmist ja distantsi hoidmist. "On olnud küsimusi, miks üldse inimesi vaktsineerida, kui meie jaoks justkui midagi ei muutu. Meie eesmärk vaktsineerimisega on ehitada suur sein meie pandeemia ette. Iga inimene, kes vaktsineerib, on pisike kivikene selles seinas," rääkis Joller.