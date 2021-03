Suurbritannia suurendab oma tuumalõhkepeade arsenali üle 40%

Suurbritannia on varem oma tuumarelvaarsenali kärpinud ja 2010. aastal seadis valitsus 2020. aastate keskpaiga perioodiks laeks 180 lõhkepead. Johnson tühistas varasema piirangu ja teatas, et lõhkepeade arv tõuseb nüüd maksimaalselt 260-ni, vahendab Reuters.

Oma julgeoleku- ja riigikaitseülevaates teatas Suurbritannia, et on silmitsi ohtudega tuumarelvastatud riikide, tuumarelva omandada püüdvate riikide ja riikide toetatud tuumaterrorismi poolt ning on vaja tema oma tuumaheidutust, et tagada oma ja liitlaste julgeolek.