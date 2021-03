SUUR LUGU | AW stuff'i Janno Pikkat teab, et naer on terviseks: eks iga nali on kellegi või millegi kulul

Töö ei saa ju lihtsalt nii tore olla!?

No ise teed nalja ja saad selle eest raha.

Koomiksmeistri elukutse tundub ilmselt nii mõnelegi üheksast viieni kontoris istujale nagu lapsele lõbustuspargis käimise ja suhkruvati söömise eest taskuraha andmine. “Ütlesin hiljuti just Maarile, et vaata kui tore, sa saad joonistamise eest üüri maksta ja süüa osta. Ta vastas, et no ise teed nalja ja saad selle eest raha,” naerab koomiksisarja eestvedaja Janno ja nõustub: “Need on väga toredad tegevused.”

Ta selgitab, et selle projekti eesmärk ei ole tegelikult otseselt nalja teha, vaid leida lihtsalt väljund mõtetele, mis pähe tulevad. Ilmselt panevad mõned pildid rohkem mõtisklema, teised muigama.

“Huumor aitab asju kergemalt võtta. Me peame õppima iseenda üle naerma, et asjad nii keerulised ei tunduks. See kasvatab ka iseloomu, mis on abiks, kui keegi teine meie üle nalja viskab,” usub Maari. “Mulle meeldib, kui ma saan Janno naljale oma naljaga vindi otsa keerata ja illustratsiooni abil nalja võimendada. Oma igapäevases kunstitöös tegelen ma väga maagiliste ja müstiliste asjadega. Koomiksi joonistamine on minu jaoks argihuumori väljund. Nagunii teen ju iga päev nalja.”

Koroonahuumor

Ega see ei tööta nii, et ma istun laua taga ja mõtlen nalju välja. Tegemist on päriselu peegelduse ja võimendusega.

Janno selgitab, et kuigi naljategemine on ta elukutse, ei tähenda see nagu kogu elu oleks üks suur palagan. Tema teada on paljud püstijalakoomikud eraelus üsna tõsised inimesed. “See, mida me teeme, on omamoodi blogi iseenda jaoks ja oleneb sellest, mis meil parasjagu käsil on ja mis päevakajaline on. Eks tuleb ka Delfi vahel lahti võtta. Üksi karantiinis olles ja sõpradega väljas käies tulevad mõistagi erinevad ideed,” märgib ta ja lisab: “Ega see ei tööta nii, et ma istun laua taga ja mõtlen nalju välja. Tegemist on päriselu peegelduse ja võimendusega.”