Valitsuse ja riigikogu koroonavastane vaktsineerimine on pandud pausile. Nakkuse levimine segab aga valitsusliikmete tööd

Raun ütles, et see oli esialgu põhimõtteline otsus, millel detailset vaktsineerimiskava veel juures ei ole. Otsust hakata riigile olulisi isikuid vaktsineerima tehti Rauni sõnul enne, kui saabus info, et vaktsiinidoose saabub Eestisse lähiajal oodatust vähem ja sestap ei ole veel detailset kava nimetatud isikute vaktsineerimise kohta.

Eelmise nädala plaan

Valitsus kiitis eelmisel neljapäeval heaks ettepaneku võimaldada lähiajal vaktsineerimist riigikogu ja valitsuse liikmetele ning teiste põhiseaduslike institutsioonide juhtidele, et tagada keerulises kriisiolukorras tõrgeteta riigijuhtimine, teatas valitsus sotsiaalmeedias.

AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimist võimaldatakse plaani järgi riigikogu ja valitsuse liikmetele, riigisekretärile, õiguskantslerile, riigikontrolörile, riigikohtu esimehele ning Eesti Panga presidendile.

“Kõik Eestis kasutusel olevad vaktsiinid annavad raske haigestumise eest väga efektiivse kaitse. Kutsume üles kõiki eestimaalasi, keda kutsutakse vaktsineerima, seda võimalust kasutama!” teatas valitsus eelmisel nädalal.

“Meie jaoks on alati olnud prioriteet, et esimestena saaksid vaktsineeritud eesliinitöötajad ja riskirühmad,” ütles peaminister Kaja Kallas pressiteate vahendusel. “Nüüd, kus vaktsineeritud on enamik arstidest ja teistest meditsiinitöötajatest ning oluline osa riskirühmadest, õpetajatest, päästjatest ja politseinikest, on aeg vaktsineerida ka Eesti strateegilistel ametikohtadel töötavaid inimesi, et tagada kriisiolukorras riigijuhtimine,” sõnas Kallas.

Vaktsineerimatus segab valitsusliikmete tööd