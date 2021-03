Just see on raskel koroonaajal kõige kättesaadavam ravim mitmete hädade vastu võitlemisel

Ta meenutas, et ainsaks erandiks olid mehed, kes küürisid haiglas tema põlenud nahka. "See on kohutav töö, teha kellelegi valu, et päästa tema elu," ütles dr Miller. "Aga see meeskond, nad olid hullumeelsed. Tegid kogu aeg nalja. See tegi mind tugevamaks, sest nad vaatasid mind ja ütlesid, et see kutt saab valust võitu ja talub huumorit – see pani mind jälle ennast inimesena tundma."