Kaja Kallas ei täida täna haiguse tõttu oma ametiülesandeid, valitsusjuhi ülesandeid täidab Jaak Aab

"Täna plaanin võtta päeva ravimiseks ja puhkamiseks, nagu haiguse ajal tavaks on. Samas olen vajadusel kättesaadav ning hoian end riigis toimuvaga jooksvalt kursis. Jälgin oma tervist vastutustundega ja soovin esimesel võimalusel virtuaalselt tööle naasta," ütles Kallas saadetud pressiteates.

"Millise signaali annab see inimestele kui rahu ja puhkuse asemel, mida sa väga praegu vajad, täna kangelaslikult meie ees seisad?" küsis Sooäär.

Peaministril on haiguse puhul õigus ametiülesannete täitmisest ajutiselt loobuda. Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 15 sätestab, et "kui minister ei saa haiguse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, paneb peaminister korraldusega tema ülesanded mõnele teisele ministrile."

Valitsuse ja riigikogu liikmete vaktsineerimine on pausil

Eero Raun lausus täna hommikul Delfile, et eelmisel nädalal vastu võetud otsus hakata vaktsineerima valitsuse ja riigikogu liikmeid, riigisekretäri, õiguskantslerit, riigikontrolöri, riigikohtu esimeest ning Eesti Panga presidenti, on praegu jäänud ootele, sest alles pärast otsuse langetamist saabus info, et vaktsiinitarneid saabub Eestisse oodatust vähem. Sestap ei ole Rauni sõnul veel detailset kava nimetatud isikute vaktsineerimise kohta.