Kas nõustud soomlastega, et just see emotikon tuleks nutitelefonide valikusse lisada?

"Meie tänapäevases digitaalses suhtluskultuuris on emotikonid hädavajalikud, et väljendada inimlikke tundeid sõnadeta," ütleb Tuomo Pesonen Soome Evangeelsest Luterlikust kirikust, mis on #forgivemoji kampaania üks juhtorganisatsioone.

"Olime üllatunud, kui mõistsime, et ametlikus emotikonivalikus on mitmeid tüüpi kasse ja isegi kaks zombit, kuid andestamist väljendavat emotikoni pole."

Ta selgitas, et nende kampaania püüab kogu maailmas edendada rahu ja vastastikuse mõistmise sõnumit ning et loodetavasti julgustab tulevane emotikon inimesi andestama ka oma igapäevases elus.

Antti Pentikäinen raskustes inimesi abistavast mittetulundusühingust Deaconess Foundation märgib, et leppimine on rahu säilitamise võti. "Ilma selleta jätkuvad konfliktid tsüklitena ja süvenevad. Peame kiiresti leppimist paremini õppima. Neid oskusi on vaja kõikjal. Erinevad viisid vabandamise ja andestamise julgustamiseks on selle oluline osa ja see hõlmab ka sotsiaalmeedia keskkonda,” usub Pentikäinen.