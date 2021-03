Suurbritannia tervishoiuminister kinnitas, et AstraZeneca vaktsiin on ohutu

Hancock õhutas inimesi kuulama tervishoiuametkondi ja laskma end vaktsineerida niipea, kui võimalus tekib, vahendab BBC News.

Nüüdseks on AstraZeneca vaktsiini kasutamise pausile pannud vähemalt 13 riiki, et oodata ära täiendavad uuringud selle ohutuse kohta.

Suurbritannia ravimiamet MHRA teatas aga, et tõendid ei viita sellele, et vaktsiin tekitaks trombe.

Hancock rõhutas, et MHRA, Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja Euroopa Ravimiamet (EMA) usuvad kõik, et vaktsiin on ohutu.

„Me hoiame nende vaktsiinide mõju kogu aeg jälgimise all ja me teame, et Oxfordi-AstraZeneca vaktsiin päästab praegu Ühendkuningriigis elusid, nii et kui te saate kutse, laske end vaktsineerida,” ütles Hancock.

Küsimusele, kas on tõendeid selle kohta, et inimesed keelduvad vaktsiinist pärast selle kasutamise peatamist Euroopa riikides, vastas Hancock, et on endiselt tohutu arv inimesi, kes iga päev vaktsineeritakse ja entusiasm vaktsiini saamiseks on uskumatult tugev.

Vaktsiini ohutust on kaitsnud ka Downing Street. Suurbritannia peaministri ametlik pressiesindaja kinnitas, et Boris Johnson laseb seda endale hea meelega süstida, kui saabub tema kord.

Cornwalli hertsoginna Camilla tunnistas eile, et sai AstraZeneca vaktsiini juba varem sel aastal. Koos Walesi printsiga Londonis vaktsineerimiskeskust külastanud Camilla naljatas, et pole vahet, mis vaktsiini talle anti, sest ta vihkab süstimist.

72-aastase prints Charlesi ja 73-aastase Camilla vaktsineerimisest teatati veebruari keskel.