KOROONABLOGI | Jesse: me ei saa välja öelda, millal pääsevad vaktsineerima kõik soovijad

Võitluses koroonaviirusega on tõusmas veelgi suuremasse fookusesse vaktsineerimine. Viimastel päevadel on suur osa Euroopa riike teatanud AstraZeneca vaktsiini kasutamise peatamisest, Eesti on otsustanud hetkel sellega edasi minna. Eesti Päevaleht kirjutab aga täna , et alguses lubas AstraZeneca, et Euroopa heaks pannakse tööle neli vabrikut. Tegelikult tuleb vaktsiini ainult ühest. Mis saab edasi? Loe Delfi otseblogi ja ole päevasündmustega koroonarindelt kursis!