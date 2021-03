VIDEO | USA-s Atlantas lasti massaažisalongides maha kaheksa inimest, peamiselt Aasia päritolu naised

Samas on viimastel kuudel sagenenud vihakuriteod Aasia päritolu ameeriklaste vastu. Neid on õhutanud asiaatide süüdistamine koroonaviiruse levikus.

Šerifibüroo esindaja Jay Baker ütles, et kaks inimest suri kohapeal ja kolm viidi haiglasse, kus kaks suri. Hiljem kinnitas Baker, et ohvrid olid kaks Aasia päritolu naist, valge naine ja valge mees ning latiinost mees sai haavata.

Valvekaamerate salvestusi uurinud uurijad avaldasid kahtlusaluse foto. Politsei teatas, et Crispi maakonnas umbes 240 kilomeetrit Atlantast lõunas vahistati pärast tagaajamist Robert Aaron Long. Bakeri sõnul on uurijad väga kindlad, et tegemist on tulistajaga.