Erakondade reitingud: Reformierakonna tõus peatus, EKRE jätkab rekordtasemel

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS küsitlevad iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,6%, konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 19,9% ja Keskerakonda 19,5% valimisõiguslikest kodanikest.

Seega on peatunud Reformierakonna kaheksa nädalat kestnud tõus. Teisel kohal oleva EKRE toetus on aga kahe aasta kõrgeimal tasemel. Suurima muutuse tegi nädalaga läbi Keskerakond, kelle toetus kasvas 1,8% võrra.

Eesti 200 toetus on langenud kümme nädalat järjest. Ühegi erakonna toetus pole alates 2019. aasta algusest nii pikalt languses olnud. Selle aasta algusest arvestades on Eesti 200 kaotanud 5,4% oma toetusest. Sotside toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.