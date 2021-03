Urmo Soonvald: Delfi esileht – kogu Eesti virtuaalne keskväljak

Delfi esilehe mõju ja rolli on raske ülehinnata. See ihaldusväärne ning väärtuslik pind on justkui kogu Eesti virtuaalne keskväljak või raekoja plats, mida kõik teavad, kus käiakse vaatamas suursündmusi, otsimas põnevat ja mis on nagu rahvuslik pulss, mille tuksumine määrab atmosfääri, jututeemad ning kangelased. Keskväljakule jõuavad need, kes väärivad avalikku tunnustust ning tähelepanu, aga ka need teod ning tegelased, kes tahaksid jääda mõnda kõrvalisse tänavasse varju.

Delfi esileht on pidevas muutumises, ka siis, kui tundub, et saabunud on tehnoloogiline stabiilsus ja positiivne rutiin. Meie teekond algas esilehest, kus polnud ühtegi pilti ja lood ilmusid harva ning aeglaselt. Žanrid olid segunenud ja kogu toimetus avastas ühiselt internetiajakirjanduse võlusid, võimalusi ja sai tuttavaks ka selle ohtudega. Aga juba siis teati, et kiirus, vaimukus ja sisu on need, mis inimesi keskväljakule meelitavad ning kinnistavad.

Aeg, tehnoloogia ja ambitsioonid arendasid revolutsiooniliste sammudega ka Delfi esilehte, nagu ka kõiki meie keskkondi ja rubriike. Enam ei piisanud tegijatele sellest, et lugejad teadsid, et meilt saab kõige kiiremini uudiseid. Meie ambitsioon kasvas iga päevaga: soovisime, et meie esileht oleks esimene koht Eestis, kus lugejad näeksid sama hetkel toimuvate uudistega ka pilte ja videoid, et kohapealsed tähelepanekud jõuaks Delfisse loetud sekundite, mitte loetud tundide või päevadega.

Sõltumata, kas need sündmused olid Eestis või Jaani kiriku avamisel Peterburis, Bekaa orus Liibanonis, dopingupatuste pressikonverentsil Seefeldis või kuskil mujal, kus midagi olulist toimus. Kärsitus meelitada keskväljakule uudisgurmaane vedas kõiki meie inimesi ja keskkondi veel suurema leidlikkuse ning laiema haarde suunas.