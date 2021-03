Donald Trump kutsus lõpuks ka enda poolehoidjaid vaktsineerimisele

Jaanuaris ametist lahkunud USA eelmine president kinnitas eile intervjuus telekanalile Fox, et vaktsiin on "ohutu" ja "midagi, mis töötab".

BBC teatel on just Trumpi konservatiivne fännibaas olnud üks peamisi vaktsiiniprogrammi suhtes kriitilisi rühmi. Seni on kõik teised elusolevad ekspresidendid kutsunud ameeriklasi tungivalt vaktsineerimises osalema, kuid Trump sel teemal suuresti vaikis.

Donald ja Melania Trump ise vaktsineeriti Valges Majas salaja jaanuaris.

"Ma soovitaksin seda paljudele inimestele, kes seda ei soovi, ja paljud neist hääletasid ausalt öeldes minu poolt," kinnitas Donald Trump eilses Foxi intervjuus. "See on suurepärane vaktsiin, see on ohutu vaktsiin ja see on midagi, mis töötab," lisas ta.

USA meediakanali CBS Newsi hiljutine küsitlus näitas, et kolmandik vabariiklaste toetajatest ei lase end vaktsineerida, kui see on neile kättesaadav, võrreldes 10% demokraatidega.

Donald Trumpi kommentaarid tulid päev pärast seda, kui tema järeltulija presidendi ametis Joe Biden väljendas pettumust konservatiivide vastumeelsuse üle.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles esmaspäeval, et "kui ekspresident Trump homme ärkaks ja sooviks vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse osas häälekamalt rääkida, siis kindlasti toetaksime seda".

Iga teine ​​elav president on osalenud avalikes kampaaniates, selleks pole neil olnud vaja eraldi kutset, lisas Valge Maja pressiesindaja.