Delfi läbis suure tehnoloogilise ja visuaalse uuenduse

"Meediasektor tervikuna on läbimas suurt digipööret ja olulist ärimudeli muutust. Delfi on üle 20 aasta olnud Eesti digitaalse meedia arengu eestvedaja, suunanäitaja ja vankumatu turuliider. See on tulnud tugeva visiooni, kiiruse ja julguse pealt kajastada ühiskonna keerulisi teemasid. Viimase kahe aasta jooksul on toimunud meeletu muutus digitellijate suunal ja meedia kui teenusepakkuja arendamisel. Meie digitellijate arv on kasvanud kahe aastaga ligi kolm korda. Samuti on suurenenud sellega koos lugeja veedetud aeg meie keskkondades ligi kolm korda. Meil on suur roll digitaalselt arenenud, avatud ja informeeritud ühiskonna kujundamisel, mistõttu peame ka ise tehnoloogiliselt väga kõrgel tasemel olema. See kõik tingiski vajaduse suurte arendusinvesteeringute järele," võttis uuendused kokku Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau.