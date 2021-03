Eesti jätkab vähemalt praegu AstraZenecaga kaitsesüstimist. Irja Lutsar: tänaste teadmiste alusel on vaktsiin ohutu

Komisjoni liige Irja Lutsar ütles, et täna otsustati vaktsineerimisega Eestis jätkata. “Kõik komisjoniliikmed olid kohal ja tegelikult käib arutelu pidevalt. Leidsime, et Eestis on mõistlik vaktsineerimist jätkata. Arutasime täna laekunud uut infot ja püüdsime mõista, miks mõned teised Euroopa riigid AstraZenecaga vaktsineerimise pausile panid,” ütles Lutsar.

Euroopa ravimiamet (EMA) teatas esmaspäeva õhtul, et soovitab hoolimata üksikutest trombijuhtumitest jätkata AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamist, sest kasu haiguse ennetamisel kaalub üles kõrvaltoimete esinemise riski. Lisaks koostab EMA AstraZeneca kõrvaltoimetest raportit, mis valmib neljapäevaks.

Hirm trombide ees



“Praeguseks pole näidatud põhjuslikku seost trombide ega millegi muu ja vaktsiini vahel. Arvestades Eesti epidemioloogilist olukorda, on meil kõige õigem vaktsineerimisega jätkata,” nentis Lutsar. Eesti jõudis teadupäraselt neli päeva tagasi nakatumisnäitudega maailma tippu.

Raporti valmides arutab komisjon taas, kuidas edasi tegutseda. “Siis on numbrid selgelt näha, praegu on suusõnaliselt osa infot ka meile edastatud, aga on vaja selgeid andmeid,” kõneles Lutsar. Praeguste teadmiste alusel on Lutsari sõnutsi vaktsiin ohutu. “Lisaks kasutame seni ohumeetmeid - näiteks tromboosiriskiga inimesi AstraZeneca vaktsiiniga ei süstita,” kinnitas ta.

Vähe juhtumeid

“Veretrombidega seotud juhtumid, millest mõnel on ebatavalisi jooni, näiteks trombotsüütide (vereliistakute) vähesus, on esinenud väga väikesel arvul vaktsiini saanud inimestel. Tuhandetel inimestel tekivad Euroopa Liidus trombid igal aastal erinevatel põhjustel. Trombembooliliste juhtumite arv vaktsineeritute seas ei tundu olevat suurem kui üldpopulatsioonis,” märkis EMA.

AstraZeneca esindajad ütlesid, et nende tootega vaktsineeritud 17 miljonit eurooplast puudutavas järeluuringus ei ole leitud märke suurema trombiriski kohta üheski vanuse- või soogrupis. Firma teatas pühapäeval, et nende andmeil on EL-is ja Suurbritannias vaktsineeritud inimeste puhul teatatud 15 veenitrombi juhtumist ja 22 obstruktiivse kopsuhaiguse juhtumist. “Juhtumeid on isegi märksa vähem kui võiks sama suures inimhulgas eeldatavalt tekkida loomulikul teel,” seisis pressiteates. “Samasugused näitajad on ka teistel kasutusloaga vaktsiinidel.”

