Vaktsiiniskeptikute selgitustööks kulutatakse 150 000 eurot

“Uuringud on näidanud, et inimestel on kahtlusi COVID-19 vaktsiini kõrvaltoimete kohta ja nad vajavad otsustamiseks aega ja nõu. Samuti näitavad uuringud, et inimesed ei järgi piisava järjekindlusega viiruse tõkestamiseks seatud reegleid,” kõneles terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik. Seetõttu alustati teavitusega, mis nii julgustab inimesi vaktsineerima minema kui annab vaktsiinide kohta infot.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno selgitas, et on oluline, et igaüks vaktsineerimise võimalust kasutaks. “Hiliskevadise vaktsiinikoguste suurenemisega saavad vaktsineerida kõik soovijad,” lisas ta.

Teavitus on jagatud kahte ossa, millest üks algas nüüd ja teine tuleb hiljem kevadel, kui vaktsiin on kättesaadav suuremale osale inimestest. “Vajadusel teeme kolmanda teavituse ka sügisel,” lisas Vernik.

Nüüd alanud kampaaniale kulub praegu umbes 150 000 eurot. Selle sees on otsepostitus kõikidesse Eesti kodudesse, uus kodulehekülg, erineval kujul välireklaamid, klipid nii teles kui raadios ja sotsiaalmeedias. Suuresti on kampaania ette valmistatud koostöös Eesti Meediaettevõtete Liiduga. “Plakateid on paigutatud pea kõikidesse Eesti suurematesse linnadesse, samuti on hõlmatud suur enamik Eesti meediaväljaannetest,” lisas Vernik.

Kampaanias “Kohe julgem!” astuvad üles vaktsineeritud arstid, päästjad, õpetajad, politseinikud ja teised eesliinitöötajad ning riskirühmadesse kuuluvad inimesed. Kampaania toimub eesti ja vene keeles.